Dilovası'nda çocuklar gönüllerince eğleniyor

Dilovası Belediyesi, çocukların eğlenceli zaman geçirmeleri için iftar sonrası etkinlikler düzenliyor.

Etkinliklerde çocuklar Hacivat ve Karagöz, sihirbaz gösterileri, geleneksel yarışmalar ve palyaço gösterileriyle gönüllerince eğleniyor. Çocuklara kendilerini özel hissettirecek etkinlikler ve aktiviteler eşliğinde özel bir Ramazan ayı yaşatmak istediklerini söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı da Ramazan coşkusuna ortak etmek istedik. Geçmişte olduğu gibi şimdi de Ramazan sevincini, mutluluğunu tüm komşularımızla ve çocuklarımızla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Onların güzel bir Ramazan geçirmesi, Ramazan’ın neşesini, mutluluğunu hissetmesi adına da bu şenliklerimizi düzenliyoruz" dedi.