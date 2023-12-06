Dilovası'nda geleceğe 8 bin ağaçlık nefes

Park, meydan ve yürüyüş yollarında yaptığı yeşillendirme çalışmalarıyla kent genelinde kişi başına düşen yeşil alan oranını arttıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası’na 8 bin ağaç dikiyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin daha yeşil görünüm kazanması için ağaçlandırma seferberliğini sürdürüyor. Bu çerçevede büyükşehir ekipleri, özellikle döküm sahası olarak kullanılan dolgu alanlarına farklı ağaç türlerinden dikerek, bulunduğu bölgeyi yeşil görüntüye kavuşturuyor. Büyükşehir, kenti yeşillendirme çalışmaları çerçevesinde Dilovası Demirciler dolgu alanına yaklaşık 5 bin ağaç dikti. Ekipler bu bölgede 3 bin fidanı daha toprakla buluşturacak. Böylece toplamda 8 bin ağaç, geleceğe 8 bin nefes olacak. Toplam 155 bin metrekare alanda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında şu ana dek bin 798 akasya, 933 meşe, 2 bin 131 Toros sediri toprakla buluşturuldu. Böylece yaklaşık 5 bin fidanın dikildiği dolgu alanları zamanla yeşil bir görüntüye kavuşacak.