Dilovası'nda komisyonlar belirlendi

Dilovası Belediyesi’nin nisan ayı olağan meclis toplantısı gerçekleşti. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir başkanlığında gerçekleşen Nisan ayı meclis toplantısında encümen ve komisyon üyelikleri oylamayla belirlendi.

Dilovası Belediyesi nisan ayı olağan meclis toplantısı, Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanarak kabul edilmesiyle başlayan toplantı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hamza Şayir, Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Komisyonlar belirlendi

Bir önceki ayın meclis tutanağının oylanmasının ardından gündemde yer alan encümen ve komisyonlar belirlendi. Yapılan seçimlerde Bayındırlık ve İmar Komisyonuna; Abdurrahman Tuza, Burhan Turgut ve Turan Tekgül, Plan Bütçe Komisyonuna; Adem Çarıkçı, Celal Çelik ve İnci Aydemir, Hukuk Dilekçe Tetkik ve İsimlendirme Komisyonuna; Abdurrahman Tuza, Emin Aktaş ve Salih Adıgüzel, Encümen üyesi seçiminde ise İbrahim Dursun ve İcabi Türkel seçildi.

SGK Müdürlüğüne yer tahsisi

Komisyonların belirlenmesinin ardından Denetim Komisyonu’nun raporu okunarak meclise bilgi verildi. Ardından 2022 yılı faaliyet raporu görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin diğer maddeleri arasında yer alan Başkan Şayir’in Palgaz Genel Kurul toplantılarına katılması konusunda yetki verilmesi oy birliği ile SGK müdürlüğüne yer tahsisi ve Dilbel A.Ş’nin sermaye artırımı meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.