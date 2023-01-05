Dilovası'nda Sarıkamış şehitleri anıldı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde Sarıkamış Harekatı’nda şehit düşen askerler için anma programı düzenlendi.

Dilovası Belediyesi tarafından organize edilen anma etkinliği Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlik, Kültür Merkezi girişinde açılan Sarıkamış şehitlerini anlatan fotoğraf sergisinin gezilmesiyle başladı. Program, Sarıkamış Destanının anlatıldığı belgesel gösterimi ile devam ederken, belgeseli izleyen konukların zaman zaman duygulandıkları görüldü.

"Duygusal belgeselin ardından konuşmak çok zor"

Programda konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Bayrakları bayrak yapan üstünde ki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Sarıkamış şehitlerimizin vatan ve bayrak uğruna verdiği mücadeleyi, şehit düşme anlarını anlatan duygusal belgeselin ardından konuşmak çok zor. Millet olarak gerek Çanakkale’de, Sakarya’da, Malazgirt’te de buna benzer birçok kahramanlık örnekleri sergileyerek, binlerce gencecik vatan evladımızı şehit verdik. Hayatları pahasına vatanı ve bayrağı için canlarını feda eden bu şehitlerimiz torunları olarak bizde gerektiğinde vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmak için gözümüzü bile kırpmayız. Gelecek nesillerimizin de aynı duygularla vatanına milletine ve bayrağına sahip çıkacağına sonuna kadar inanıyorum. Başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm vatan şehitlerimize rabbimden rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Yine vatanımızı korumak için görevlerini ifa eden tüm emniyet güçlerimize de başarılar diliyorum" dedi.

Katılımcılar

Programda Başkan Hamza Şayir’in yanı sıra, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Ali Demiray, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve STK temsilcileri de hazır bulundu.