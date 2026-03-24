Dilovası'ndaki parfüm tesisi yangını davasında sanıklar hakim karşısında

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisi yangınına ilişkin 16 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görülüyor.

Olay, 8 Kasım 2025 tarihinde Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir parfüm dolum tesisinde meydana geldi. Tesiste çıkan yangında Hanım Gülek (65), Esma Dikan (65), Şengül Yılmaz (55), Tuncay Yıldız (48), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17) ile Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince delil yetersizliği gerekçesiyle iade edilen ilk iddianame, eksikliklerin giderilmesinin ardından kabul edildi. Tutuklu şüpheliler İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal, Gökberk Güngör, Ali Osman Akat, Onay Yürüklü, Ünal Aslan, Güven Demirbaş ve tutuksuz sanık Ömer Aktan ile soruşturma sürecinde cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Kurtuluş Oransal’ın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında dava açıldı.

İstenen cezalar

İddianamede; İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında ’Olası kastla öldürme’ suçundan 7’şer kez müebbet, ’Nitelikli mala zarar verme’ suçundan ise 3’er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

İddianamede, Ümit Çelik, Ünal Aslan, Muhammet Dayıoğlu, Seyfullah Çelik, Caner Özgür Yıldırım, Özcan Yıldırım, Özkan Yıldırım ve Güven Demirbaş hakkında ’Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan 22’şer yıl 6’şar aya kadar hapis talep edilmişti. Ayrıca Ali Osman Akat, Onay Yürüklü, Ömer Aktan ve Abdurrahman Bayat’ın ise ’Suçluyu kayırma’ suçundan 5’er yıla kadar hapsi istenmişti.

Cep telefonu ve bilgisayarların içeri alınmasına izin verilmedi

Taraf sayısının fazlalığı nedeniyle adliyedeki duruşma salonlarının kapasitesinin yetersiz kalacağından yargılama, Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi’ndeki 250 kişi kapasiteli duruşma salonunda gerçekleşti. Saat 10.00’da taraflar içeri yoğun güvenlikle alındı. Basın mensuplarının ve tarafların içeriye cep telefonu ve bilgisayar sokulmasına izin verilmedi. Herkesin içeri alınmasının ardından saat 11.30’da duruşma başladı. Sanık ve müştekilerin kimlik tespitleri yapıldı.

Duruşmaya 9 sanık katıldı

Duruşmaya sanıklardan Aleyna Oransal, Ali Osman Akat, Altay Ali Oransal, Gökberk Güngör, Güven Demirbaş, İsmail Oransal, Onay Yürüklü, Ömer Aktan (Başka suçtan hükümlü), Ünal Aslan olmak üzere toplam 8’i dava sebebiyle olmak üzere tutuklu 9 kişi katıldı. Ayrıca davaya 24 müştekiden 22’si katıldı.

Kimlik tespitinin ardından iddianame özetlendi. Kardeş olan Altay Ali Oransal ile İsmail Oransal’ın Ravive Kozmetik’in yetkilileri ve resmi temsilcileri olduğu belirtildi. 2 sanığın 7 kez olası kastla öldürme, 4 kez olası kastla yaralama ve 3 kez mala zarar verme suçundan haklarında dava açıldığı okundu.

"2 şirket arasında organik bağ var"

Aleyna Oransal ile çocukluk arkadaşı olan Gökberk Güngör ile LYKKE Kozmetik firmasının yetkili ortakları oldukları belirtildi. İddianamede, LYKKE Kozmetik ile Ravive Kozmetik arasında organik bağ ve üretim ilişkisi olduğu, LYKKE’nin Ravive Şirket merkezindeki odada faaliyet yürüttükleri belirtildi. Aleyna Oransal ile Gökberk Güngör’ün 7 kez olası kastla öldürme, 4 kez olası kastla yaralama ve 3 kez mala zarar verme suçundan haklarında dava açıldığı iddianamede yer aldığı okundu.

Baroların katılma taleplerine ret

Duruşmada söz alan müşteki avukatları, yargılamanın Gebze Adliyesi’nde görülmesini ve olayda sorumluluğu bulunan kamu görevlilerinin de yargılanmasını talep etti.

Ayrıca Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Sakarya baroları ile Türkiye Barolar Birliği ve çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK) davaya katılma talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısının taleplerin reddedilmesi yönündeki mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, baroların ve STK’ların "suçtan doğrudan zarar gören sıfatları bulunmadığı" gerekçesiyle davaya katılma taleplerini reddetti.

Duruşmaya öğle arası verildi.