Dilovası'ndaki yangında ikinci facianın ramak kala önlendiği ortaya çıktı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde çıkan yangının akaryakıt istasyonuna sirayet etmemesi için önlem alan çalışanlar, muhtemel facianın önüne geçti. Akaryakıt istasyonu yetkilisi Enis Artut, "Buraya alevlerin gelmemesi için bütün önlemleri aldık, yanan binaya çok yakınız" dedi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sabah saat 09.00 sıralarında parfüm dolum tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın tesis içindeki kimyasal maddelerden dolayı hızla büyürken, alevler çevredeki bir binanın çatısına da sıçradı. Yangında içeride bulunan 6 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır olmak üzere 7 kişi de yaralandı.

Parfüm dolum tesisine yakın noktadaki akaryakıt istasyonunun sahibi Enis Artut, yangına ilk çıktığı anda şahit olduklarını ve büyük bir facianın önüne geçebilmek adına hemen müdahale ettiklerini söyledi. Yangınla hayatını kaybeden vatandaşları tanıdığını belirten Artut, "Hepimize geçmiş olsun. Saat 09.00’da bomba gibi bir sesle irkildik. Biz benzin istasyonunda oturuyorduk, koşa koşa geldik, bütün bina alev almıştı. Bağrışmaları, çığlıkları duyduk. Hemen yaralıları kurtarmaya çalıştık. Yangında ölenlerin hepsini tanıyoruz. Çocuklar buradan alışveriş yaparlardı. Çok acı, çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. İlk andan itibaren benzin istasyonunun güvenliğini sağlamak ve alevlerin bölgemize gelmemesi için gerekli bütün önlemleri aldık. Büyük bir facianın önüne geçmemiz gerekiyordu, çünkü yanan binaya çok yakınız. Üzüntülüyüz, büyük bir acı. Dilovası’nın başı sağ olsun" dedi.