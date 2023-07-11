Dilovası'nın özel çocukları İstanbul'da doyasıya eğlendi

Dilovası Belediyesi özel gereksinimli çocukları İstanbul’da Viasea Akvaryum, Aslan Park ve Tema Park’a götürerek toplumsal hayata katılımlarını arttırarak doyasıya eğlenmelerini sağladı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in özel gereksinimli çocukların toplumsal hayata katılımını arttırmak, geleceğe umutla bakan bireyler olmalarını sağlamak için başlattığı çeşitli sosyal aktiviteler her geçen gün artarak devam ediyor. Son olarak Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü organizasyonu ile gerçekleşen etkinlikte; özel gereksinimli çocuklar, uzmanlar eşliğinde Tuzla’daki Marina’da bulunan Viasea Akvaryum, Aslan Park ve Tema Park’a götürüldü. Gün boyunca gönüllerince eğlenen özel bireyler, Sea Park’ta akvaryumda deniz hayvanlarını, Alsan Park’ta aslanların yaşam alanlarını görmenin ve Tema Park’ta ise eğlenmenin mutluluğunu yaşadı. Sağlıklı toplum için özel bireylerin mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini belirten Başkan Şayir, “Dilovası Belediyesi olarak başlattığımız “Engelsiz Yaşam Projesi” çerçevesinde özel çocuklarımızın gönüllerine dokunmak, onları sosyal yaşama daha fazla dahil etmek ve hak ettikleri hizmetin en iyisini vermek için çalışıyoruz. Sağlıklı bir toplum için, dezavantajlı grupların ve dolayısıyla da özel gereksinimli bireylerin mağduriyetlerinin giderilmesi, sosyal politikalarımızın öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır. Yapacağımız ve yaptığımız bu projelerle Dilovası’nda engelleri kaldırmaya devam edeceğiz” dedi.