Dilovası ve Dulkadiroğlu kardeş belediye oldular

Dilovası Belediyesi, depremin ilk gününden itibaren yaraları sarmak için destek olduğu Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi ile kardeş belediye oldu.

Dilovası Belediyesi, İçişleri Bakanlığı ve Kahramanmaraş Koordinatörü Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un talimatları ile Darıca ve Körfez belediyeleri ile birlikte Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yaraların sarılması için görevlendirilmişti. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Dilovası Belediye Başkan Hamza Şayir, önceki gün bundan sonraki süreçte diyalogların daha da güçlendirilmesi için kardeş belediye protokolü imzaladı.

"Yardım eli uzattığımız Dulkadiroğlu Belediyesi ile aramızda gönül bağı oluştu"

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, depremin ardından başlayan birlikteliğin kardeş belediye kararıyla taçlandığını belirterek, "Depremin ardından koordinatör belediye olarak görev aldığımız ve yardım eli uzattığımız Dulkadiroğlu Belediyesi ile aramızda gönül bağı oluştu. Bunu daha da ileriye taşıyarak kardeş belediye protokolü imzaladık. Bütün imkanlarımızla onların yanındayız. İnşallah bu zor günleri birlikte aşacağız. Aldığımız bu karar hepimize hayırlı olsun" dedi.