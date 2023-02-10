DİMDER, Diyarbakır'dan başlayarak tüm deprem bölgelerine destek sağladı

Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Derneği (DİMDER) deprem bölgelerine destek vermeye devam ederken, 60 bin kişiye yemek dağıtımı, onlarca tır gıda ve iş makineleri desteğinde bulundu. Dernek Başkanı Aziz Elaldı, iş adamlarına seslenerek "Gün bugündür" dedi.

DİMDER Başkanı Aziz Elaldı, deprem krizi gündemiyle yönetimini topladı. Elaldı, 60 bin kişiye yemek desteği sonrası deprem bölgelerine 10’larca gıda, su ve iş makinelerinin bulunduğu tırları yolculadı. Plaza Otel işletmecisi olan Elaldı, oteli depremzedelere açarak soğukta kalmalarını da engelledi. Elaldı, "6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli olan deprem gerçekten 100 yılın en büyük felaketlerinden biri. Çok geniş bir alanı kapsayan bu afet hepimizi derinden üzmüştür. Tabii bu da bizi harekete geçirdi. Biz de Diyarbakır ekseninde bir yardım başlattık. DİMDER olarak derneğimiz ve iş adamları olarak yardım destek kampanyası başlattık. İlk etapta 3 gün boyunca 60 bin aileye yemek yetişecek şekilde dağıtımı yaptık. Bu dağıtımlarda çok mağdur, sokaklarda kalan birçok insanın içler acısı halini gördük. 4 tır iş makinesi deprem bölgesine gönderdik. 2 tır su gönderdik, 1 tır gıda Kahta’ya, bir kamyon Pazarcık’a bir kamyonda Islahiye’ye gönderdik. Diyarbakır’da bulunan enkaz bölgelerinde bizim üyelerimizin iş makineleri bulunmakta. Üyelerimiz tarafından da Hatay, Malatya’ya kamyon ve gıdalar gönderdik. Bu dayanışma bizleri gururlandırıyor, yardımlar için daha da hızlandırıyor. Neticesinde kış şartları nedeniyle çok hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Felaketin boyutu da gözler önünde. Emeğini ve parasını kazanan iş adamları olarak elimizi taşın altına koymamız gereken zaman bugündür. Rabbim bir daha yaşatmasın. Bunun camiamızda artarak devam etmesini istiyoruz" dedi.