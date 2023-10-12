Din görevlileri Gölpazarı'nda bir araya geldi
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen programda din görevlileri bir araya geldi.
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen programda din görevlileri bir araya geldi.
Mevlidi Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle ilçe müftülüğü çalışanları yemekte buluştu. Gölpazarı Belediyesinin düzenlediği organizasyona, Kaymakam Alparslan Sözen, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer’de katıldı.
İlçe Müftüsü ve emekli olan görevde olan müftülük personelinin bulunduğu organizasyon Gölpazarı Öğretmen Evi Salonunda yapıldı.