Din görevlilerinden ABD Büyükelçiliği önünde eylem

Din görevlileri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Blinken’ın Ankara’ya gelmesini ve İsrail’in Gazze’ye saldırılarını büyükelçilik önünde protesto etti.

Yüzlerce din görevlisi ile Memur-Sen üyeleri, ABD Büyükelçiliği önünde Blinken’in Ankara’ya gelmesini ve İsrail’in Gazze’ye saldırıları protesto etti. Grup adına konuşma yapan Ali Yıldız Güven, İsrail’in eninde sonunda yıkılacağını söyledi.

Çocuk ve hasta ayırt etmeden sivilleri öldüren İsrail’in insanlık onurunu da katlettiğini belirten Güven, soykırıma ve Hamas’a destek olmak için burada olduklarını kaydetti.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) güdümündeki İsrail’in bir an önce saldırılara son vermesi gerektiğine dikkati çekin Güven, “Akif’in tek dişi kalmış canavar olarak tesmiye ettiği vahşi soykırımcı Batı, milyonlarca Müslümanın katlinden sorumludur. Irak’ta, Bosna’da, Afganistan’da, Suriye’de, Anadolu’da, Afrika’da, Amerika kıtasında vahşi soykırımlar yaptılar. Müslümanların kanını dökmeye doymayanlar bugün de Gazze’de soykırım yapıyor” diye konuştu.

Bütün kötülüklerin arkasında ABD olduğunu vurgulayan Güven, “Gazze’de yaşanan soykırımda kullanılan silahları veren de ABD. Medya tekeliyle mazlumun sesini kısan, zalimin propagandasını yapan, soykırımı gizlemek için medya gücünü seferber eden de ABD” ifadelerini kullandı.

Gazze’ye son 27 gün içerisinde 18 bin ton bomba olduğunu dile getiren Güven, “4 bin çocuk katledildi. 2 bin 500’ü kadın olmak üzere 9 bin Filistinli masum öldürüldü. 23 bin kişi yaralandı. Binlerce kişi de kayıp veya enkaz altında. Ama İslam Dünyası istisnalar dışında sessiz. Sadra şifa bir ses yok. Güney Amerika’dan İsrail’le ilişkisini kesen ülkeler var ama İslam dünyasında çıt yok” ifadelerine yer verdi.

Grup açıklamanın ardından ellerindeki bebek tabutlarını yere fırlattı.