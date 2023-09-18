Dinamit yüklü kamyon devrildi

Bursa'da dinamit yüklü kamyon devrildi, yol saatlerce trafiğe kapandı.

Dinamit yüklü kamyon devrildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da dinamit yüklü kamyon devrildi, yol saatlerce trafiğe kapandı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Bursa-İzmir yolu Doğanköy mevkiinde meydana geldi. Dinamit yüklü kamyon, Naci A. idaresinde 16 EJL 05 plakalı sebze yüklü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle dinamit yüklü kamyon devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle İzmir güzergahı araç trafiğine kapandı. Polis ekipleri araçları alternatif güzergaha yönlendirdi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı