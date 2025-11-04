Dini duyguları istismar ederek vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 62 şüpheli gözaltına alındı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında 29 ilde vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandıran 62 şüpheli yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, Sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden hesaplar ve siteler kurarak kendileri ile iletişime geçen vatandaşların dini duygularını istismar edip dolandıran, akabinde sorgu panelleri üzerinden tehdit ve şantajla para istemeye devam eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. İstanbul başta olmak üzere toplam 29 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 62 şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 2 adet pos cihazı, 62 telefon, 73 sim kart, 2 SSD kart, 3 dizüstü bilgisayar, 4 bilgisayar

ve çok sayıda dokümana, görsele ve materyale el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.