Dini nikahlı eşini tehdit ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Eyüpsultan’da hakkında uzaklaştırma kararı olduğu halde çocuğunun annesi olan Dilek Acu’nun yanına gelip bıçakları birbirine sürterek tehdit ettiği iddia edilen şüpheli Ahmet Çelik’in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Çelik’in tahliyeden sonra Acu’yu arayıp rahatsız ettiği öne sürüldü. Sanık ise ‘’Bana çocuğum mağdur demişti, tahliye olduktan sonra ben de nafaka yatırmak için aradım, hesap numarası istedim, para yatıracaktım’’ dedi.

Eyüpsultan’da Haziran 2023’de hakkında uzaklaştırma kararı olduğu halde 2022’de ayrıldığı ve 1 çocuğunun annesi olan Dilek Acu’nun evine gelen ve bıçak olduğu düşünülen cisimleri birbirine sürterek tehditte bulunduğu iddia edilen şüpheli Ahmet Çelik’in yargılanmasına devam edildi. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ahmet Çelik, müşteki Dilek Acu ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın avukatı da katıldı.

"Benim bu ülke sınırları içerisinde tek sığınacağım şey adalettir"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Acu, ‘’Yaşadığım bu kabustan yoruldum, umutlarım tükenmek üzere. Devletimin bana sahip çıkmasını istiyorum. Ben neden bana saldırılmadıysa kolluğa gideyim, her şeyi bırakıp koşuşturayım? Şimdi ben kadın sığınma evinde yaşıyorum, çocuğum yatılı okulda. Neden bu şahıs elini kolunu sallayarak gezerken ben bunları yaşıyorum? Yakama yapıştı ve çıkmıyor. Benim bu ülke sınırları içerisinde tek sığınacağım şey adalettir’’ dedi.

Müşteki Acu’nun avukatı, sanığın tutuklu yargılanmasını, elektronik kelepçe takılmasını ve üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederek, sanığın tahliye olduktan birkaç hafta sonra müvekkilini arayıp rahatsız ettiği de söyledi.

"Tahliye olduktan sonra ben de nafaka yatırmak için aradım’’

Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Çelik ise ‘’Bana çocuğum mağdur demişti, tahliye olduktan sonra ben de nafaka yatırmak için aradım, hesap numarası istedim, para yatıracaktım. Ben zaten buralarda durmayacağım, hayvanları satıp memlekete gideceğim’’ ifadelerini kullandı. Sanığın avukatı müvekkilinin tutuksuz yargılanmasını ve beraatını istedi.

Savcılık ses kaydının dinlenmesini talep etti

Bu sırada duruşma Savcısı, müştekiye ‘1 sefer arama dışında herhangi bur eylemi oldu mu’ diye sordu. Müşteki, o anları kaydettiğini söylemesinin üzerine Savcı, söz konusu aramaya ilişkin müştekinin aldığı kaydın mahkemede açılarak dinlenmesini talep etti. Mahkemede söz konusu kayıt dinlendi.

Tutuksuz yargılanmasına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, celse arasında tahliye edilen sanık Ahmet Çelik’in bu aşamada tutuklanmasına veya elektronik kelepçe takılmasına yönelik talebin reddine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ahmet Çelik’in geçmiş eylemleri de dikkate alındığında ısrarlı bir şekilde hakkında uzaklaştırma kararı bulunan müşteki Dilek Acu’nun güvenliğinden endişe duymasına neden olacak şekilde takip etmek sureti ile huzursuzluk oluşturduğu da anlatıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Ahmet Çelik’in ‘silahla tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘ısrarlı takip’ suçlarından zincirleme şekilde toplamda 3 yıl 9 ay 20 günden 12,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.