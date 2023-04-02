Dinlenip tekrar kavga ettiler

Taksim'de yabancı uyruklu iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Birbirine giren taraflar bir ara kavgayı bırakırken, dinlenip tekrar kavga etmeye başladı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Dinlenip tekrar kavga ettiler
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Taksim’de yabancı uyruklu iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Birbirine giren taraflar bir ara kavgayı bırakırken, dinlenip tekrar kavga etmeye başladı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

Beyoğlu Taksim’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Dakikalarca süren kavgada bir ara yorulan taraflar, dinlendikten dakikalar sonra tekrardan kavga etmeye başladı. Yaşananlar kameralara yansırken, kavgadan sonra dağılan grubun birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.