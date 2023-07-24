Dip çamurunun biyoçeşitliliğe etkisi araştırılıyor

Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliğinde biyoçeşitlilik araştırmaları sürüyor.

İzmit Körfezi’nin etrafını ileri biyolojik arıtma tesisleriyle donatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye’nin en büyük çevre projesi olan İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertarafı Projesini başlattı.

İki etaptan oluşan temizlik çalışmasının ilk etabı çerçevesinde doğu baseninde 1 milyon 225 bin metrekare alanda toplam 8 milyon ton çamur çıkarılacak. Büyükşehir Belediyesi dip çamuru temizliğinin İzmit Körfezi’ne katkıları ve ileri dönemlerde muhtemel olumlu etkilerinin ortaya konması amacıyla bölgede biyoçeşitlilik durumunun tespitine yönelik çalışmalarına da devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesiyle birlikte yapılan ‘Denizel Biyolojik Çeşitliliğin Tespiti Projesi’ çerçevesinde İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesine ait ’Yunus-S’ isimli araştırma gemisi İzmit Körfezi’nde belirlenen noktalardan örnekleme çalışmaları yaptı.

Dip çamuru çekilecek alanda 3 örnekleme noktası ve çalışma alanının dışarısında 1 adet referans örnekleme noktası belirlendi. 4 noktada yapılan çalışmalarda, deniz suyundaki değişken parametreler, besin tuzları, klorofil-a, bakteriyolojik analizler, fitoplankton analizleri, zooplankton analizleri, balık ve bentik organizma çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla mevcut denizsel biyoçeşitliliğin ortaya çıkarılması amaçlandı. Dip çamurunu çekme işlemi öncesinde yürütülen çalışmalar çamurun çekildiği dönem ve sonrasını da kapsayacak şekilde ileriki dönemlerde de tekrarlanacak.

"Her ay gelerek belirlenen noktalardan örnekler alıyoruz"

Çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Üniversitesi Dr. Öğretim üyesi Uğur Uzer, "İstanbul Üniversitesi olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi’nin doğu baseninde başlattığı dip çamuru temizliğinin canlı çeşitliliği ayağını yürütmekteyiz. Proje çerçevesinde İzmit Körfezi iç bölgesinde 4 istasyon belirledik. Her ay gelerek belirlenen noktalardan örnekler alıyoruz. İlk önce CTD cihazı ile dip bölgesinden yüzeye kadar olan su kolonunda çözünmüş oksijen, pH, tuzluluk, sıcaklık ve geçirgenlik değerlerini ölçüyoruz. Daha sonra dip suyundan ve yüzey suyundan örnekler alarak bakteri çeşitliliği ve yoğunluğu tespit ediyoruz. Yine aynı şekilde su örneği alarak plankton çeşitliliği ve yoğunluğuna bakıyoruz. Örnekleme sistemi ile dip bölgedeki canlıların çeşitliliği ve dağılımına bakıyoruz. Bunları aylık olarak yapıyoruz. Çalışma sonucunda çamur temizlenmeden önceki durumu ve çamur temizlendikten sonraki duruma bakacağız" dedi.