Diplomasi değil, vefa: 136 yıl geçti Japonlar unutmadı

Japonya İstanbul Başkonsolosu Iwama Ryoji, Tekirdağ’da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında hem resmi temaslarda bulundu hem de Ertuğrul Fırkateyni şehitlerini anarak Türk-Japon dostluğuna dikkat çekti.

Japonya İstanbul Başkonsolosu Iwama Ryoji, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkonsolos Ryoji, İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük refakatinde Osmanlı Devleti döneminde Japonya’dan dönüş yolunda batan Ertuğrul Fırkateyni Faciası şehitlerini anmak amacıyla inşa edilen Yarbay Ali Bey Anıtı’nı ziyaret etti.

Anıtta düzenlenen programda, Ertuğrul Fırkateyni’nde hayatını kaybeden asker ve mürettebat adına çelenk sunan Başkonsolos Ryoji, saygı duruşunda bulundu.

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han 1889 yılında Japon İmparatoru Meiji’ye iade-i ziyaret ve dostluk mesajlarını iletmek üzere Ertuğrul Fırkateyni’ni Japonya’ya göndermişti. Japonya’da üç ay kalan fırkateyn, 15 Eylül 1890’da dönüş yoluna çıktı. Ancak gemi, Japonya açıklarında şiddetli bir kasırgaya yakalanarak 16 Eylül 1890 gecesi kayalıklara çarpıp ikiye bölündü ve battı. Kazada 527 mürettebat şehit olurken, 69 kişi Japon balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Facianın ardından Japon halkının Osmanlı denizcilerine gösterdiği yardım ve ilgi, Türk-Japon dostluğunun en önemli sembollerinden biri olarak tarihe geçti. Japonya’da şehitler için anıtlar dikilirken, her yıl düzenlenen törenlerle anma programları sürdürülüyor. Tekirdağlı Ertuğrul Fırkateyni süvarisi Yarbay Ali Bey ve diğer şehit denizciler anısına da kentte anıt yapılırken, bir mahalleye de fırkateynin adı verildi.