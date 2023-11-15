Direksiyon başında baygınlık geçirip 5 araca çarptı. 1 yaralı

Küçükçekmece’de, seyir halindeki sürücü direksiyon başında baygınlık geçirince park halindeki 5 tane araca çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16. 00 sıralarında Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle hastaneden dönen ve evine doğru seyir halinde olan 34 HEY 96 plakalı otomobilin sürücüsü polis memuru, Atakent Mahallesi’nde direksiyon başında baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 5 araca çarparak durabildi. İlk müdahaleyi kazayı gören çevredeki esnaf yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri baygınlık geçiren sürücüyü araçtan çıkararak ambulansa teslim etti. Yapılan müdahalenin ardından polis memuru olan sürücü hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunanlar ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir iş yerinin kameralarına yansıyan görüntülerde kontrolden çıkan otomobil önce yolun sağındaki iki araca ardından sol taraftaki 3 araca çarptığı ve vatandaşların müdahale ettiği anlar görüldü.