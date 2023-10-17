Direksiyon başında fenalaşan halk otobüsü şoförü hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması neticesinde kontrolden çıkan halk otobüsü, ticari taksiye çarparak durabildi. Hastaneye kaldırılan otobüs şoförü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması neticesinde kontrolden çıkan halk otobüsü, ticari taksiye çarparak durabildi. Hastaneye kaldırılan otobüs şoförü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saat 10.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, halk otobüsü sürücüsü Ali İncik’in (63), direksiyon başında fenalaşması neticesinde kontrolden çıkan araç, ticari taksiye çarparak durabildi. Otobüs içinde bulunan yolcular kaza neticesinde sarsılırken, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan İncik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.