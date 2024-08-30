Direksiyon başında fenalaşan sürücü orta refüje çıktı

Bilecik'te seyir halinde aracın direksiyon başında fenalaşan sürücü orta refüje çıktı.

Direksiyon başında fenalaşan sürücü orta refüje çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’te seyir halinde aracın direksiyon başında fenalaşan sürücü orta refüje çıktı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir-Bilecik karayolunda seyir halindeki 10 AFR 307 plakalı kamyon sürücü Şaban Ö.Bilecik Şehir Mezarlığına geldiği direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan kamyon orta refüje çıkarak durabildi. Kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri bilinci kapalı bir şekilde olan sürücü Şaban Ö.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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