Direksiyon başında kalp krizi geçirdi, iki araca çarpıp hayatını kaybetti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren ve otomobiliyle park halindeki 2 araca çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Şahin Sokak’ta meydana geldi. 16 AVJ 757 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Adnan Geylan (64), direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 51 AN 452 ve 16 KHZ 40 plakalı otomobillere çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen yakınları gözyaşı döktü.

Morga kaldırılan adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.