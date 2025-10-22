Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün idaresindeki araç, otomobil ve 2 çekiciye çarparak durabildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken yanındaki yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda seyreden Murat Tunçeli idaresindeki 16 BOM 687 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Tunçeli idaresindeki otomobil karşı yönden gelen 2 çekiciye çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Murat Tunçeli ile yanındaki yolcu, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Murat Tunçeli doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.