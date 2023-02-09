Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç şarampole uçtu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bartın-Çaycuma yönü polis uygulama noktası yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz bilinmeyen 34 DHU 888 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole uçarak devrildi. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili polis soruşturma başlattı.