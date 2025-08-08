Ankara’da direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs sürücüsü, park halindeki 4 otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, Ankara’nın Mamak ilçesindeki Sağduyu caddesinde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saat 05.00 sıralarında yaşanan trafik kazasında, bir minibüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 4 otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle 4 otomobilde de maddi hasar meydana gelirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekibi olayla ilgili inceleme başlattı. Hasar alan araç sahibi Efe Karabay, minibüs sürücüsünün alkollü olduğunu iddia etti.

"Ne polis ulaştı ne de vuran taraf ulaştı"

Hasar alan otomobil sahiplerinden biri olan Efe Karabay, sabah saat 05.30-06.00 sıralarında aracına çarpıldığını belirterek, "Benden sonra birkaç arkadaşın aracına da çarpmışlar. Bomboş yolda nasıl çarpabildi bilmiyorum ama arabama çarpmışlar. Polis gelmiş, tutanak tutmuş ama ne beni çağırdılar ne de diğer arkadaşları çağırmışlar. Zararımız karşılanmadı, arabalarımız maddi hasarlı kaldı. Vuran taraf bize ulaşmadı ve alkollü olduğu söyleniyor. Ne polis ulaştı ne de vuran taraf ulaştı" dedi.