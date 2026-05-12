Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü tarlaya uçtu: 2 yaralı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin tarlaya uçması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Osmaneli ilçesine bağlı Selçik Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Utku Y. idaresindeki 11 SB 825 plakalı motosiklet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki tarlaya savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü Utku Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Kaan K. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.