Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ağaca çarptı: 1 yaralı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Hamitabat-Çaltı yolu üzerinde Volkan Y. idaresindeki 45 RG 824 plakalı araç, Hamitabat Köyü istikametinden Çaltı Köyü istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan ağaca çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.