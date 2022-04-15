Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü istinat duvarına çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde tırın refüjden içeri girmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

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  • 15.04.2022 16:34
  • Güncelleme: 15.04.2022 16:41
Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü istinat duvarına çıktı
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Kaza, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstanbul-Çerkezköy yolu üzerinde seyir halinde olan 34 DE 4886 plakalı H.G. (60) yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjden içeri girdi. Bir süre sürüklenen tır, daha sonra elektrik trafosu önünde durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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