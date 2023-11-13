Direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı.

Olay, geçtiğimiz gün Ergene’nin Vakıflar Mahallesi içinde meydana geldi. İddiaya göre; Emre Ö. sevk ve idaresindeki otomobil, henüz nedeni belirlenemeyen şekilde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çıktı ve levhaya çarpıp durabildi. Otomobil sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü tıbbi müdahaleyi kabul etmezken, jandarma ekipleri ise kaza mahallinde incelemelerde bulundu.