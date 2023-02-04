Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 3 aracı hurdaya çıkardı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 2 araca çarparak durabildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 3 aracı hurdaya çıkardı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Bursa’nın Mudanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü 2 araca çarparak durabildi.

Gece geç saatlerde Mudanya Siteler Mahallesi eski Bursa yolu üzerinde F.T. yönetiminde 16 EC 496 plakalı otomobil direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan 2 araca çarparak durabildi. Çarpma sonunda 3 araç kullanılmaz hale geldi. Kazayı yapan otomobil sürücüsü yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücü F.T.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Mudanya Emniyeti kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 3 aracı hurdaya çıkardı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 3 aracı hurdaya çıkardı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 3 aracı hurdaya çıkardı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, 3 aracı hurdaya çıkardı