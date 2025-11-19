Dirençli İnegöl için güçlü adımlar

İnegöl Belediyesi öncülüğünde afetlere karşı dayanıklı, dirençli ve sağlam bir İnegöl hedefiyle sürdürülen projeler gelecek adına güven veriyor. Bir yanda yükselen Turgutalp Kentsel Dönüşüm Projesi, bir yanda yeni dönüşüm alanlarının belirlenmesi, toplu konut inşaatlarının devam etmesi, 4 bin yeni sosyal konut yapılacağı müjdesi ve Afet Çantası gibi dijital destek sunan uygulamalar dikkat çekiyor.

Dirençli şehirler hedefi doğrultusunda İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın seçim öncesi müjdelerini verdiği ve hızlı bir şekilde aksiyon alınarak bir bir hayata geçirilmeye başlanan projelerle İnegöl’de güvenli şehir hamleleri hız kesmeden sürüyor. İnegöl Belediyesi, deprem riskine karşı kenti daha dirençli hale getirmek adına hem saha çalışmalarını hem de teknoloji odaklı projeleri eş zamanlı olarak sürdürüyor. Kentsel dönüşümden toplu konut yatırımlarına, farkındalık çalışmalarından ödüllü mobil uygulamalara kadar birçok başlıkta önemli ilerlemeler kaydediliyor.

İnegöl’de şehrin ilk yerinde kentsel dönüşüm uygulaması olan Turgutalp Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi 153 dönüm alan üzerinde 7 etap şeklinde gerçekleştirilecek. Birinci etapta Eylül ayı sonunda atılan temelin ardından binalar yükselmeye başladı. İnegöl’ün yeni cazibe merkezi olacak bölgede toplam 130 blok ve 842 konut ile 5 iş yerinin bulunduğu alanda yapılacak dönüşümle beraber 44 blokta 2 bin dolayında dirençli ve güvenli yapı stoğu oluşacak. Proje; sosyal donatı alanları, çevre dostu uygulamaları, modern ve güvenli yapısıyla İnegöl’ün çekim noktalarından biri olacak. Öte yandan projenin ikinci ve üçüncü etap bölgelerinde de yıkım çalışmaları devam ediyor. Projede bir etap tamamlanırken, diğerinde süreç başlayacak. Bu şekilde 7 etap yaklaşık 5 yıllık sürede arka arkaya tamamlanacak.

Diğer taraftan İnegöl Belediyesi şehrin farklı bölgelerinde yeni kentsel dönüşüm projeleri için de harekete geçti. Alanyurt bölgesinde planlanan yeni kentsel dönüşüm hamlesi için hazırlıklar devam ediyor. Projenin yönetimi ve vatandaşla iletişimin daha etkin sağlanabilmesi adına bölgede Kentsel Dönüşüm Ofisi kurulması için çalışmalar başlatıldı. Bu adım ile hem sürecin şeffaf ilerlemesi hem de vatandaş bilgilendirmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Son olarak 2024 yılı Ocak ayında hak sahiplerine teslim edilen 3. Etap TOKİ konutlarının ardından İnegöl’de aynı bölgede 2025 yılı Mart ayında yaklaşık 500 konutun yer aldığı 4. Etap TOİ projesinin yapımına başlandı. TOKİ tarafından yürütülen 4. etap toplu konut projesinde inşaat faaliyetleri aralıksız şekilde devam ediyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte dar gelirli ailelere güvenli, nitelikli ve sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş yeni konutlar sunulacak.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında da İnegöl’de yaklaşık 4 bin yeni konutun hayata geçirileceği duyuruldu. Bu proje ile hem kentteki konut ihtiyacının giderilmesine hem de güvenli yapı stoğunun sağlanması hedefleniyor.

İnegöl’de depreme karşı mücadelede çalışmalar sadece yapı stoğunun yenilenmesiyle sınırlı değil. Dijital değişim ve dönüşüme önem veren İnegöl Belediyesi tarafından geliştirilen Afet Çantası isimli mobil uygulama da bu noktada sadece İnegöl değil, tüm yurtta vatandaşlara önemli katkılar sunan bir proje olarak hayat buldu. Deprem bilincinin artırılması ve afet anında rehberlik sağlaması gibi özellikleri bulunan uygulama, vatandaşlara kişisel afet çantası hazırlama, acil durum bilgileri ve güvenli toplanma alanlarına erişim gibi birçok pratik özellik sunuyor. Afet Çantası Uygulaması bu yıl "Türkiye Bilişim Ödülleri" ve "Teknoloji Kaptanları Ödüllerinde" iki ayrı ödüle layık görüldü.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban; kentsel dönüşüm projeleri, sosyal konut yatırımları, farkındalık çalışmaları ve teknolojik çözümlerle desteklenen sürecin İnegöl’ün geleceğini daha güvenli bir zemine oturtmayı amaçladığını söyledi. Bunu yaparken de özellikle kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşların katılımı ve onayının önem arz ettiğine dikkat çeken Başkan Taban, "Biz bu işin başında, dersimize çalışarak yola çıktık. Seçim öncesi Cumhurbaşkanımızın hedefleri ve devletimizin politikalarını merkeze alarak bir planlama yaptık ve vatandaşlarımıza anlattık. Bugün de artık projelerimize ve hedeflerimize adım adım yaklaştığımızı görmek gücümüze güç katıyor. Ben bu yolda bizlerden ve şehrimizden desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum. İnegöl’ümüzde 47 bin dolayında yapı mevcut. Elimizden geldiğince daha dirençli ve sağlam yapıları oluşturmak için çalışıyoruz. Bir yandan kentsel dönüşüm projelerimiz, bir yandan toplu konut projelerimiz, bir yandan teknolojinin desteği ile hayata geçirilen çalışmalar Hepsinin bütününde dirençli, depremlere karşı önlemlerini almış bir İnegöl hayali var" dedi.