Diş eti çekilmesi ilerlemeden uzmana başvurulmalı

Doğru ve etkin bir ağız hijyeni ile diş eti sağlığı korunarak birçok problemin önüne geçilebiliyor. Diş eti çekilmesi gibi problemlerin, düzenli kontrollerle engellenebileceğinin altını çizen Dr. Öğr. Üyesi Eser Elemek, diş etlerinde yaşanan kanama, şişlik ve ödem sorunlarının ihmal edilmemesi gerektiğini, ilerlemeden uzmana başvurulması gerektiğini belirtti.

Dişler; kişinin beslenmesi, konuşması ve güzel bir gülüşe sahip olabilmesi için büyük önem taşır. Düzenli kontrollerin yapılmadığı, ağız bakımının ihmal edildiği durumlarda birçok problemle karşı karşıya kalınıyor. Diş eti hastalığının başlangıç seviyesindeyken önüne geçilmediği durumlarda ilerleyen yıllarda ameliyata gereksinim olabileceğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Diş Hekimliği Fakültesi (DHF) Periodontoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Eser Elemek, düzenli diş eti uzmanı kontrollerine gidilmesi gerektiğini belirtti.

Diş eti çekilmesi için ameliyat gerekebilir

Diş eti sağlığı için, diş fırçasının yanında diş ipi ve ara yüz fırçasına ihtiyaç duyuluyor. Bu bakımlara ilave olarak yaptırılan düzenli kontroller ile başlangıç düzeyindeki bir problem, ileride diş eti ameliyatını gerektirmeden ortadan kaldırılabiliyor. Diş eti hastalıklarının ilk belirtisinin diş eti kanaması olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Eser Elemek, “İlerleyen dönemlerde, diş eti kanaması ile birlikte diş etlerinde şişlik ve ödem görülebilir. Başlangıç seviyesindeyken diş eti iltihabı sadece diş eti ile sınırlı iken, ilerleyen zamanlarda dişleri çevreleyen çene kemiğinde de erimeler görülebilir. Bu durum genelde ağrı yapmaz ancak ilerleyen kemik erimesini diş eti çekilmesi takip edebilir. Diş eti çekilmesine bağlı açığa çıkan kök yüzeyi sıcak ve soğuk hassasiyeti yapabilir ya da dişlerin boyu daha uzun gözükeceğinden estetik kaygı gelişebilir. Diş eti çekilmesi ile beraber kemik erimesi de görüldüğünde dişlerde aralıklar ve sallanmalar da ortaya çıkabilir.” diyerek, hastalığın erken safhalarında diş eti uzmanına başvurulmazsa, ameliyat gerekebileceğinin altını çizdi.

Bu faktörlere dikkat

Diş eti çekilmesinin tek sebebinin diş eti iltihabı olmadığını belirten Elemek, diş eti çekilmesine sebep olan faktörleri şu şekilde sıraladı;

Yanlış fırçalama tekniği

Sert fırça kullanımı

Dişlerin çapraşıklığı

Yanak ve dudakları diş etine bağlayan kas bağlantılarının diş etine yakın konumlanarak sürekli çekme kuvveti uygulaması

Diş eti iltihabına sebep olan plak birikimi

Dişleri sıkma ve gıcırdatma.

İlerlemesini önlemek gerekiyor

Diş eti çekilmesine neden olan etkenin ortadan kaldırılarak, diş eti çekilmesinin ilerlemesini önlemek gerekiyor. Tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Elemek: “Eğer sert fırçalamaya bağlı ise, daha yumuşak fırçalarla farklı fırçalama teknikleri kullanılması gerekiyor. Diş sıkma/gıcırdatmaya bağlı olduğu düşünülüyorsa; bunu önleyecek kas gevşeticiler, ödem çözücüler ya da gece plakları kullanılabilir. Yanak ve dudak içi yüksek kas bağlantıları sebebiyle ise bunlar ortadan kaldırılmalı. Eğer hastanın diş eti çekilmesine bağlı açığa çıkan kök yüzeyinde sıcak-soğuk hassasiyet şikâyeti varsa, öncelikle hassasiyet önleyici tedaviler uygulanmalıdır. Bunun için de flor uygulamaları, hassasiyet giderici diş macunları ve asitli gıdalardan bir süre uzak durulması gibi yöntemler tercih edilebilir. Diş eti çekilmesine bağlı, dişlerin boyu uzun gözükeceğinden özellikle ön bölgede estetik kaygısı olan hastalarda, damaktan doku transferi gibi ameliyatlara ihtiyaç duyulabilmektedir” dedi.