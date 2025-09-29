Diş eti problemlerine dikkat, uzmanlar uyarıyor: 'Sessiz ilerler'

Ağız ve diş sağlığının korunmasında belirtilere kulak verilmesinin önemli olduğunu aktaran Periodontoloji Uzmanı Dt. Ebru Özkan Bütün, "Sadece estetik olarak görüyoruz, güzel bir gülüş için diş hekimine giden hastalarımız oluyor ama sağlık ağızda başlar. Diş eti rahatsızlıkları genelde sessiz ilerler. Çok sık karşılaştığımız bir durum var; hastalar diş eti kanadığında fazlaca bastırdım sanarak fırçalamayı azaltıyor oysaki tam tersi. Diş eti kanamaları bazı hastalıkların göstergesi olabiliyor. Periodontal sağlık vücudumuzun genel olarak bütünüyle de ilişkilidir sadece ağzı için önemli değildir" dedi.

Ağız ve diş sağlığında koruyuculuğun önemine vurgu yapan uzmanlar, diş eti hastalıkları ve neden olabileceği problemlere karşı uyarılarda bulundu. Vatandaşların çoğu zaman kanama, ağrı gibi belirtileri önemsememesinin daha ciddi problemlere neden olabileceğini aktaran Sarıyer Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Periodontoloji(Diş Eti Hastalıkları) Bölümü’nden Uzm. Dt. Ebru Özkan Bütün, sürece ilişkin bilgi verdi.

"Günde en az 2 kere diş fırçalama"

Uzm. Dt. Ebru Özkan Bütün, "Sağlıklı dişler sağlıklı bir zemin üzerinde var olabiliyor. Diş eti rahatsızlıkları genelde sessiz ilerler. Bize hastalar bir ağrı şikayetiyle değil de daha çok diş etlerinde kanama, diş sallanması ya da diş eti çekilmesi olduğu zamanlarda başvurur. Hatta randevularımızın çoğunu başka diş hekimlerinin yönlendirmesiyle durumun farkına varan hastalar oluşturmakta. Oysa bahsettiğim başvuru nedeni olan o şikayetler hastalığın ileri aşamalarını gösteriyor. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi koymak için rutin kontroller diş hekimliğinde çok önemli. Tedavi süreci kişiye özel bizde basit bir diş taşı temizliğiyle de sorunu çözebiliyoruz ama bu ileri cerrahi aşamalara kadar da ilerleyebiliyor. En önemli nokta; kişinin evde uyguladığı ağız hijyeni uygulamaları, rutini. Her zaman söylüyoruz; günde en az 2 kere diş fırçalama, diş ipi kullanımı veya ara yüz fırçası kullanımı, düzenli kontrolleri aksatmamak altın standart. Bunlara uyulduğu sürece durum da kontrol altında olacaktır" dedi.

"Periodontal sağlık vücudumuzun bütünüyle de ilişkilidir"

Sık yapılan hatalara yönelik konuşan Dt. Bütün, "Çok sık karşılaştığımız bir durum var; hastalar diş eti kanadığında fazlaca bastırdım sanarak fırçalamayı azaltıyorlar ya da daha yumuşak fırçalara geçerek yetersiz fırçalamaya başlıyorlar oysaki durum bunun tam tersi. Diş etlerimizin kanaması o bölgeye fırçayı daha çok sürmemiz ve daha etkili temizlememiz için gelen bir sinyaldir. Eğer dişlerimiz kanıyorsa direkt diş hekimimize müracaat etmeliyiz. Periodontal sağlık vücudumuzun genel olarak bütünüyle de ilişkilidir sadece ağzı için önemli değildir. Artık biliyoruz ki diyabetten kalp damar rahatsızlıklarına ya bazı solunum yolu hastalıklarından nörolojik rahatsızlıklara kadar pek çok sistemle ilişkili bulunmuş bu periodontal durumlar. Diş eti kanamaları bazı hastalıkların göstergesi olabiliyor. ‘Kaplama yaptırdım o yüzden fırçalamıyorum’ olayı var. Kişi, dişler kaplandığı için onları temizlemeyeceğini düşünüyor aksine araları daha iyi temizlemeliyiz, normal dişlere sahip bir bireydense kaplamalı dişlere sahip bireyler ara yüz temizliğine çok önem vermeli, gerekirse ağız duşu uygulamalı. Kaplamalı dişler ya da ağızda ilave bir şeyleri; aparey, tel varsa onların da dikkat etmesi gerekiyor. Yaş sınırı tok, genel olarak ağız bakımı yetersizse ve bu temel oluşmuşsa kanama, diş eti rahatsızlıkları ve kemik kaybına kadar ilerleyen şeyler gördüğümüz bir şey" şeklinde konuştu.

"Sadece estetik olarak görüyoruz, sadece güzel bir gülüş için diş hekimine giden hastalarımız oluyor"

Kimi zaman vatandaşların sadece estetik uygulamalar için gelebildiğini belirten Bütün, şöyle konuştu: "Sadece estetik olarak görüyoruz, sadece güzel bir gülüş için diş hekimine giden hastalarımız oluyor ama sağlık ağızda başlar diyoruz. Vücudumuzun diğer organlarıyla da ilişkili buradaki bakteriler, buradan gidip dolaşım aracılığıyla başka yerlere de konabiliyor bu yüzden kalp hastalıklarıyla ilişkili dedik. Dişler ağza sürdüğü andan itibaren ki bu bebeklikle başlıyor, rutin 6 ayda bir diyoruz genellikle diş hekimi kontrolleri önemli. 7 yaşına kadar çocuklar kendi dişlerini fırçalayacak yetiye sahip olamayabiliyor. Her ne kadar eline veriyoruz, fırçalıyor gibi düşünsek de eksik kalan yerle oluyor burada mutlaka ebeveyn desteği almalı çünkü çok küçük yaşlarda da diş eti hastalılarıyla gelen hastalar oluyor. Kendileri de fırçalayarak örnek oluşturarak o şekilde ilerlemelerini tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.