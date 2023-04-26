Diş hekimi Oktay Kahveci vefat etti

Bursa Gemlikli diş hekimlerinden, AK Parti eski İlçe Başkanı Oktay Kahveci vefat etti.

Gemlik’in önde gelen diş hekimleri arasında yer alan, bir dönem AK Parti’de il genel meclis üyeliği ve ilçe başkanlığı da yapan Kahveci gece geç saatlerde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kahveci bir süre önce kamuya geçmiş, Bursa’da çeşitli hastanelerde yöneticilik görevlerinde bulunmuş, son olarak da Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi olarak görev yapıyordu.

İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz’dan taziye mesajı

Başhekim Dt. Oktay Kahveci’nin vefatının ardından Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’da taziye mesajı yayınladı. Dr. Yavuzyılmaz yayınladığı mesajda "Bursa Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi kıymetli mesai arkadaşımız Dt.Oktay Kahveci, Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.