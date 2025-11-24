Diş hekimliği fakültesinde beyaz önlük heyecanı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, klasikleşen Beyaz Önlük Törenini yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

Diş Hekimleri Günü Kutlaması ve fakülteye yeni başlayan öğrencilerin mesleğe ilk adımlarını simgeleyen beyaz önlük giyme törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Fakülte Dekanları, BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, akademisyenler, iş insanları, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılışında konuşunda Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Diş Hekimleri Günü ve Beyaz Önlük Töreni’ni bir arada kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek fakültenin çok iyi bir başlangıç yaptığını aktardı. BUÜ’nün en genç fakültesi olan Diş Hekimliğinden beklentisinin yüksek olduğunu belirten Rektör Yılmaz, hocaların yapacağı yayın ve projelerle üniversitenin akademik ortalamasına ciddi katkılar sağlayacağını dile getirdi. Fakültenin kurulmasında emeği geçen Kurucu Dekan Prof. Dr. Halil Sağlam ve başlangıç kadrosunun şekillenmesinde büyük payı olan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu’na da teşekkür eden Yılmaz; "Burada bir kişiyi anmadan geçemeyeceğim. O da tüm ekonomik dalgalanmalara rağmen, söz verdiği nitelikte ve sürede binayı tamamlayıp bizlere teslim eden İbrahim Gülmez Beyefendidir. Üniversite ve fakülte olarak kendisine minnettarız" dedi. Son olarak velilere seslenen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, öğrencileri donanımlı ve memleket sevgisiyle dolu bireyler olarak ülkeye kazandırma gayreti içinde olduklarını vurguladı.

Dekan Prof. Dr. A. Alper Pampu ise fakültenin 2019’daki kuruluş sürecini ve kurucu dekan Prof. Dr. Halil Sağlam’ın liderliğini anarak, 2020-2021 döneminde ilk kez öğrenci kabul etmeye başladıklarını hatırlattı. Klinik eğitimler için Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile imzalanan afiliasyon protokolünün önemine değinen Prof. Dr. Alper Pampu, Bursa’nın önemli iş insanlarından İbrahim Gülmez’in bağışlarıyla inşa edilen yeni fakülte binasının tamamlandığını ve kısa süre içinde tam donanımlı iç teçhizatla hizmete açılacağını müjdeledi. Fakültede uygulanan entegre eğitim modelinin temel bilimlerden uygulamalı laboratuvarlara ve robot hastalarla yapılan çalışmalara dayanan modern ve güçlü bir sistem olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Alper Pampu, öğrencileri dürüst, etik değerlere bağlı ve mesleki olarak yetkin diş hekimleri olarak yetiştirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Program kapsamında bağışçılar ve törenin gerçekleşmesine katkıda bulunanlara teşekkür belgeleri ile plaketleri takdim edildi. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ezgi Doğanay Yıldız’ın, "Beyaz Önlüğün Anlamı" başlıklı konuşmasının ardından önlük giyen 63 öğrenci, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yusuf Nuri Kaba’nın rehberliğinde "Beyaz Önlük Andı"nı okuyarak mesleğe ilk adımlarını attı.

Etkinlikte Uludağ Diş Hekimleri Müzik Topluluğu da mini bir konser verdi.