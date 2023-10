Diş sağlığının yeni merkezi BAU

TAKİP ET

Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, İstanbul Beşiktaş’ta hizmete açıldı. Akademik uzman kadro, son teknoloji cihazlar, yapay zeka ve dijital hekimlik uygulamalarıyla teşhis ve tedavinin gerçekleştirileceği hastane, sağlık turizmine de önemli katkı yapacak.

Türkiye’nin sağlık turizminde uluslararası düzeyde söz sahibi olmasına katkı sağlayacak akademik ve ARGE çalışmalarını sürdüren Bahçeşehir Üniversitesi (BAU), ağız ve diş sağlığı sektöründe önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Son teknolojik cihazlarla donatılan, akademik uzman kadronun görev yaptığı Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, törenle hizmete girdi. Açılışa BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, SEY Vakfı Onursal Başkanı Semra Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, BAU Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Basa, BAU Ağız ve Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Ezgi Yüceer Çetiner, akademisyenler, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Türkiye için önemli yatırım

Törende konuşan BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Üniversitesi olarak ağız ve diş sağlığı sektöründe önemli bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi. Açılışı yapılan hastanenin Türkiye için bir kazanım olduğunu belirten Yücel “Son teknoloji cihazlarla donatılan ve akademik uzman kadrosuyla hizmete başlayacak olan BAU Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, ülkemize armağanımız olduğu gibi sağlık turizminde de yer edinip dünyanın çeşitli ülkelerinden hastaları ağırlayacak. Biz burada, nitelikli bilim insanlarını ve sağlık sektörünün önemli aktörlerini bir araya getirecek olmanın heyecanını da yaşıyoruz. Akademik uzman kadromuz da her hastayla kendi yakınıymış gibi ilgilenecek. Çünkü eğitim de sağlık da etkili iletişim, özveri, emek ve empati ister. Buraya gelen her hasta önce kendisini iyi ve güvende hissedecek, sonra da gönül rahatlığıyla tedavisine devam edebilecek. Cumhuriyet’in 100. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini tekrar etmekle değil, eyleme geçmekle izinden yürüyoruz. Bu hastane eyleme geçtiğimizin en büyük kanıtı. Biliyoruz ve inanıyoruz ki sağlık olmadan, hiçbir şey olmaz, ne aldığınız eğitimlerin ne edindiğiniz deneyimlerin size yararı vardır. Bu nedenle toplumsal alanda sağlığa yatırım yapmayı her şeyden önce vatandaşlık görevi sayıyorum” diye konuştu.

“Memnuniyeti yüksek ve topluma faydayı gözeten bir yapı olacağız”

Her daim yaptıkları ile örnek teşkil eden bir kurum olduklarını vurgulayan BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Güveni temel alarak faaliyete geçirdiğimiz hastanemiz için en öncelikli hedefimiz; ulusal ve uluslararası alanda en çok tercih edilen, hizmet memnuniyeti yüksek, topluma faydayı gözeten güvenilir bir yapı olmaktır. Sağlık alanındaki yaptığımız başarılı girişimler, multidisipliner çalışmalar, kompleks vakalardaki başarılarımız ve referans bir hastane olmamız koyduğumuz bu hedefe emin adımlarla ilerlediğimizin de bir göstergesidir. Üniversitemizde 133 farklı ülkeden öğrencimiz var. Dünya çapındaki yerimizi de düşünürsek; sağlık turizmini de hastanemizle birlikte daha da canlandırabileceğimizi düşünüyoruz.”

“Baş ve boyun bölgesini içeren her hastalıkta bütün tedavi yöntemlerini uyguluyoruz”

BAU Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Basa, “Ulusal ve uluslararası anlamda iddialı bir kurumuz. Diş Hekimliği Fakültesi ve yeni açılan hastanemizle bu iddiayı bir adım ileriye taşıyoruz. Eğitimde çok iyiyiz. İnovatif ve araştırmaya dayalı bir yaklaşımız var. Hastane olarak ise inanılmaz bir fiziki donanımımız var. İstanbul kalbi Beşiktaş’ta son derece modern bir hastane açtık. Tam bir branş hastanesi sadece diş hekimliğinin bilinen alanları değil baş ve boyun bölgesini de içeren her hastalıkta bütün tedavi yöntemlerini uyguluyoruz. Burası hem travma merkezi hem de ağız ve çene kanserleri tedavi merkezi olacak. Örneğin savaş yaraları konusunda cerrahi tedavi gerçekleştiriyor olacağız. Bunların yanı sıra yüz ağrıları çene eklem ağrıları konusunda tedavi sunacağız.”

“Akademik ve hasta hizmet konusunda tüm ihtiyaçlara cevap veriyoruz”

BAU Ağış ve Diş Hastanesi Başhekimi Dt. Ezgi Yüceer Çetiner sağlayacakları hizmetlere ilişkin şunları dile getirdi: “Hastanemiz modern teknoloji ile donatıldı ve diş hekimliğinin bütün branşlarında tüm tedavileri sağlıyor. Hem akademik olarak hem de son teknoloji hasta hizmet konusunda tüm ihtiyaçlara cevap verecek nitelikteyiz. Hem çocuk hem de yetişkin hastalara cerrahi işlemler, estetik ve restoratif işlemler yapılabiliyor. En başında beri uluslararası hastalarımızı da düşünecek şekilde bir planlama yaptık. Tüm tedaviler tek bir binada hızlı şekilde gerçekleşecek. Günde bin 500 hasta ağırlayabiliriz. Burası aynı zamanda dental bir kampüs olma özelliğini taşıyor. Hastanemiz açıldığı için çok mutluyuz. Tedaviye ihtiyaç duyan hastalarımızı hastanemize bekliyoruz.”

Törende Prof. Dr. Haluk Haluk Gürgen de Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi misyon, vizyon, değerler ve davranış ilkelerini kapsayan bir konuşma gerçekleştirdi.

Son teknoloji diş hastanesi

Bünyesinde 183 dental ünit, 2 genel anestezi salonu, 1 sedasyon ünitesi, 5 yataklı servis, acil kliniği, multidisipliner diş hekimliği klinikleri, protez üretim laboratuvarı bulunan BAU Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde tanıdan tedaviye tüm uygulamalar gerçekleştiriliyor. Günde yaklaşık bin 500 hastanın tedavi hizmeti alabildiği diş hastanesinde Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin teorik eğitimlerinin yanı sıra dijital diş hekimliği ve yapay zeka destekli klinik uygulama eğitimleri de gerçekleştiriliyor.

Teşhisten tedaviye modern uygulamalar

BAU Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi‘nde, deneyimli akademik hekim kadrosu tarafından koruyucu ve çocuk diş hekimliği uygulamaları, direkt ve indirekt restorasyonlar, protetik diş tedavileri, kanal tedavileri, diş eti tedavileri, ortodontik tedaviler, diş çekimi ve implant uygulamaları gibi temel diş tedavileri gerçekleştiriliyor. Tüm branşlarında ileri diş hekimliği uygulamalarının yapılabildiği hastanede iki boyutlu görüntüleme sistemlerine ek olarak üç boyutlu görüntüleme sağlayan Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi cihazları ve portable ve konsol ultrason cihazlarının da kullanılması tüm girişimsel işlemler öncesi teşhisin eksiksiz bir şekilde konulmasına imkan tanıyor. Aynı zamanda dijital diş hekimliği ve dental lazer uygulamaları, mikroskobik endodontik ve cerrahi prosedürlerin yanı sıra üç boyutlu görüntülemeler ve ağız içi tarayıcıların kullanılması ile yürütülen şeffaf plak uygulamaları gibi ortodontik tedaviler gerçekleştiriliyor. Genel anestezi altında işlem gören hastaların operasyon sonrası bakımı için 5 yatak kapasiteli servis ünitesi bulunduran hastanede ağız, çene ve yüz kompleksine dair tüm girişimsel işlemler ağrısız ve estetik bir şekilde uygulanabiliyor.

Yapay zeka destekli eğitim ve tedavi yaklaşımı

Uluslararası tanınırlığı olan bir merkez olma misyonu ile yola çıkan BAU Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi sağlık turizmine de uluslararası hastalara vereceği hizmetle de önemli katkıda bulunacak. Hastane, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin teorik eğitimlerinin yanı sıra klinik uygulama eğitimlerinin de gerçekleştirilmesine imkan tanınıyor. Öğrenciler mesleki bilgi ve becerilerini klinik ve mesleki beceri laboratuvarı ve diş protez teknolojileri laboratuvarında geliştirdikleri gibi fakülte bünyesinde bulunan Diş Hekimliği Simülasyon Laboratuvarı’nda yapay hastalar üzerinde gerekli tedavi işlemlerini yapabilme, Sanal Gerçeklik ve Haptik Simülasyon Laboratuvarı‘nda gerçek dokunma hissi vererek diş dokularının yoğunluğunu deneyimleyebilme gibi imkanlardan faydalanma fırsatı buluyor.