DİSAK sismik cihazlarla arama-kurtarma faaliyetlerini yürütüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) Timi'nin Hatay'da sismik cihazlarda arama-kurtarma faaliyetleri yürüttüğünü duyurdu.

DİSAK sismik cihazlarla arama-kurtarma faaliyetlerini yürütüyor
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz İstihkam Arama Kurtarma (DİSAK) Timi’nin Hatay’da sismik cihazlarda arama-kurtarma faaliyetleri yürüttüğünü duyurdu.

DİSAK, Hatay’da enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşabilmek için sismik cihazlarla arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. MSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda sismik cihazlarla arama-kurtarma faaliyeti yürüten DİSAK’a ait fotoğrafları paylaştı.