DİSİDER'den depremzedelere destek

Diyarbakır Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) deprem bölgelerine destek vermeye devam ederken, vatandaşın yanında olarak giyim ve battaniye yardımında bulundu.

DİSİDER üyeleri, deprem krizi gündemiyle yönetimini topladı. Toplantının ardından 10 bin 300 adet battaniye ve giyim eşyası desteği deprem bölgelerine tırlarla yolculandı. Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, bu zorlu süreçte DİSİDER üyeleri tarafından bireysel yardımların yapıldığı belirtildi. Günün yardımlaşma ve dayanışma günü olduğu ifade edilen açıklamada, “Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiğimizin farkında olmayı ve her birimizin bu bilinçle hareket etmesini temenni ediyoruz. Gün dayanışma günüdür. Geçtiğimiz bu önemli insanlık sınavından, Diyarbakır’daki kamu kurumlarımız, STK’larımız ve ilimizde yaşayan her bir ferdimizin yardımlaşma konusunda seferberlik ruhuyla gösterdiği gayret ve fedakârlıklar her türlü övgüyü hak etmektedir. Yaşadığımız bu büyük felaketten ders çıkartarak, bir an önce ayağa kaldıracak birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek hepimizin görevi olduğunu belirtmek isteriz. Bizlere düşen gelecek nesillere daha güvenli bir ülke bırakmaktır. Bu vesileyle felakette hayatını kaybedenlere, Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar yakınlarına sabırlar dileriz. Ayrıca bu zorlu kış şartlarında enkazda gece gündüz çalışan görevli ve gönüllü vatandaşlarımız başta olmak üzere, depremin yaralarının bir an evvel sarılabilmesi için maddi ve manevi desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederiz. Bizde DİSİDER olarak elimizden geldikçe bu süreçte depremden etkilenen tüm vatandaşlarımızın yanında olacağız” denildi.