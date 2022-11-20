Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Ukrayna'da mahsur kalan ve girişimlerimiz üzerine Rusya ve Gürcistan üzerinden ülkemize getirdiğimiz 88 Ahıskalı kardeşimiz vatanınıza hoş geldiniz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın Herson kentinde mahsur kalan 88 Ahıska Türklerinin Türkiye’nin girişimleriyle yurda geldiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’nın Herson kentinde mahsur kalan ve girişimlerimiz üzerine Rusya ve Gürcistan üzerinden ülkemize getirdiğimiz 88 #Ahıskalı kardeşimiz; vatanınıza hoş geldiniz! Nerede olurlarsa olsunlar, Ahıskalı kardeşlerimizin her zaman yanındayız, yanında olacağız!” ifadelerini kullandı.