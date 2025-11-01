Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'Gazze'deki insani katliamı bitirmemiz gerekiyor, barış için ön cephelerde olmaya devam edeceğiz'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da TRT World Forum kapsamında düzenlenen panelde konuştu. Bakan Fidan, "Gazze’deki insani katliamı bitirmemiz gerekiyor. Ateşkesin kendisi tek başına çözüm değil. Bölgede barış iki devletli çözümün farkına varılmasıyla olur. Bununla birlikte Gazze’nin Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini görmeliyiz ve süreci dikkatli bir şekilde ilerletmeliyiz. Türkiye diplomasi ve diyaloga açık olmaya devam edecek. Böylelikle daha dengeli ve daha temsili yüksek bir düzen kurulacak. Barış için ön cephelerde olmaya devam edeceğiz" dedi.

‘Diyaloğa ve çok yönlülüğe açığız’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen TRT World Forum’a katıldı. Program kapsamında düzenlenen panelde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Şu anki uluslararası sistemin tanımına bakacak olursak ve tek bir kelimeyle anlatacak olursak bu kelime kesinlikle belirsizlik olur. Halihazırda olan dengeler değişiyor ve parametreler belirsiz bir şekilde büyüyor. Küresel devletler de artık fonksiyonelliğini kaybediyor. Bölgesel stabiliteyi koruyacak olan kurumlar da bu hızla birlikte çalışamıyorlar ve kompleks krizlerle başa çıkamıyorlar. Küresel düzende uluslararası kurumlara güven sağlamamız gerekiyor. Bu da tekrardan insanları çok kutupluluğa doğru itiyor. Bizim vizyonumuz açık. Kurumlarla birlikteyiz, diyaloğa ve çok yönlülüğe açığız. Bu zorlu zamanlarda ortak güvenlik ve geleceğin refahı için birliği bir arada tutmak istiyoruz. Kolektif aksiyonlarla, paylaşılan sorumluluklarla ve stratejik öngörülerle birlikte ilerleyebiliriz. İlk olarak güçlü bir uluslararası sisteme ihtiyacımız var. Bunu başarmak için de sistemi tekrardan yapılandırmalıyız. Birleşmiş Milletler‘in verimliliğini artırmamız gerekiyor. Günümüzde kuralların olmamasından dolayı zorluk çekmiyoruz, uygulamaların eşit olmamasından dolayı sorun yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye daha demokratik şekilde ilerlemek istediğini ifade eden Bakan Fidan, "Adaletli bir şekilde bizim temsilcilere ihtiyacımız var. Yeni etkiler ve yeni güçler artıyor. Yeni hiyerarşiler tekrardan tanımlanıyor. Burada hala uluslararası düzenin dengesini aradığını görüyoruz. Yeni yönlü iş birliklerine ve kurumlara ihtiyacımız var. Türkiye bunu daha çeşitli bir şekilde sunmak için ve küresel bir şekilde katılım sağlamak için çok çalışıyor. Daha güçlü ve fonksiyonel bir uluslararası düzeni biz bölgesel sahiplikle sağlayabiliriz. Bu temeli kuracaktır, genelde bölgesel problemlerle karşılaşıyoruz ve bu durumlarda uluslararası çözüme ihtiyaç duyuluyor. Mesela Balkanlar’da, komşular arasındaki ikili ve çok yönlü diyalogu destekledik; bir arabulucu yolu bulduk. Normalizasyona yardımcı olduk. Kapsayıcı platformlarda bölgemizin stabilitesi için çalışıyoruz ve partnerlerimizle birlikte güvenlik ve insani sorunları aşıyoruz. Türkiye’nin durumuna bakacak olursanız sizin de tanıklık edebileceğiniz gibi iş birliklerimizi artırıyoruz. Afrika’da da tekrar iş birliklerimizi geliştiriyoruz ve iki taraf için de kârlı oldu. Bütün bu örnekler aynı kapıya çıkıyor. Stabilite tek başına yapılamaz. Bizim buna şekil vermemiz gerekir ve güvene ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

‘Gazze’deki insani katliamı bitirmemiz gerekiyor’

Uluslar barış ve refah için kendi sorumluluklarını bölgelerinde kabul ettikleri zaman küresel düzen de bunu takip etmek durumunda kalacaklarını aktaran Bakan Fidan, "Eğer bu olmazsa insanların acı çektiğini görüyoruz, Orta Doğu’da da durum bu şekilde. Gazze’de bunun en trajik sonuçlarını gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun bir diplomatik emek harcadı ve kendisi soykırımı durdurup adaleti getirmeye çalıştı. İletişim gruplarımızın katkılarıyla birlikte Gazze’deki duruma uluslararası farkındalık kazandırdık. Bu aynı zamanda kritik bir rol de oynadı, insanlar Filistin’in durumunu gördü. Burada küresel güçlerin nasıl çözüm üretebileceğini görüyoruz kendi bölgelerindeki krizlerde. Uluslararası sistemi nasıl aksiyona çağırabileceklerini görüyoruz. Yapılan tüm diyaloglarda kolektif barışın peşinden koşuyoruz. İsrail’in devam eden agresyonundan dolayı ateşkes kırılganlığını sürdürüyor. Bizim Gazze’deki insani katliamı bitirmemiz gerekiyor. Ateşkesin kendisi tek başına çözüm değil. Bölgede barış iki devletli çözümün farkına varılmasıyla olur. Bununla birlikte Gazze’nin Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini görmeliyiz ve süreci dikkatli bir şekilde ilerletmeliyiz" dedi.

‘Barış için ön cephelerde olmaya devam edeceğiz’

Barış için ön cephelerde olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Fidan, "Sürdürülebilirlik, uluslararası kurumlarla birlikte sağlanabilir. Türkiye’nin bölgesel ve küresel barışta bir diğer katkısı ise Rusya-Ukrayna savaşının çözümü olabilir. Yapıcı diyaloglarla birlikte Türkiye tarafları İstanbul’da masaya getirdi. Görüşmelerden sonra taraflar tarafından diyalog kuruldu. Biz şuna inanıyoruz: Diplomasi, Ukrayna’daki sorunu çözmek için kritik bir rol oynuyor. Bölgesel ve uluslararası iş birliğini daha da güçlendirmek istiyoruz, bununla ilerleyebileceğimizi biliyoruz. Türkiye diplomasi ve diyaloga açık olmaya devam edecek. Böylelikle daha dengeli ve daha temsili yüksek bir düzen kurulacak. Barış için ön cephelerde olmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.