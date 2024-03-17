Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Bursa'da yoğun ilgi

Bursa’ya bir dizi ziyaretlerde bulunmak için gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mudanya sahilinde adım atmakta güçlük çekti. Fidan, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyenleri de kırmadı.

Bursa’ya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ilk durağı Bal-Göç Genel Başkanlığı oldu. Daha sonra Mudanya’ya geçen Fidan, sahilde vatandaşlarla bir araya geldi. Sahili boydan boya yürüyen Bakan Fidan, yoğun ilgiyle karşılaştı. Yürümekte zorluk çeken Fidan, fotoğraf çekilmek isteyenleri ise kırmadı. Bakan Fidan daha sonra Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer’in lansmanına katıldı.