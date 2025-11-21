Distal oblik kırığı tespit edilen kedi 2 saatlik operasyon ile sağlığına kavuştu

Bilecik’te duyarlı bir vatandaş tarafından sol ön patisine basamadığı için sağlık ekiplerine getirilen ve distal oblik kırığı tespit edilen sokak kedi, 2 saatlik operasyon sonrası sağlığına kavuştu

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde kurulan kırık ünitesinden kedi ve köpekler başta olmak üzere birçok yaban hayvanı da tedavi görmeye devam ediyor. Yeni tamamlanan doğal yaşam alanı ve diğer imkanlarla can dostları hizmet vermeye devam edilen merkez, yeni ekipmanlar ile hizmet verilmeye devam ediliyor. Şu ana kadar onlarca sokak ve yaban hayvanına yönelik kısırlaştırma, aşılama, küpeleme yanı sıra birçok yaralanma vakalarına müdahale edilen merkezde yeni ünite ve tedavi alanları kuruldu.

"Operasyonumuzu başarıyla tamamladık ve kedimizi bir süre burada misafir edeceğiz"

Merkez Veteriner Hekimi Mehmet Furkan Tükenmez, duyarlı bir vatandaş tarafından sol ön patisine basamayan sokak kedisinin kendilerine geldiğini anlatarak, "Vatandaşlarımızın talebiyle merkezimize getirdiğimiz kedimizi tedavi altına aldık. Röntgenini çektik, distal oblik kırığı tespitinde bulunduk. Operasyonumuzu başarıyla tamamladık ve kedimizi bir süre burada misafir edeceğiz. İyileşme sürece tamamlandığında tekrar doğal yaşam alanına geri bırakacağız. Yeni ekipmanlarımızla can dostlarına burada hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.