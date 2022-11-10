Distilasyon tesisini Sekapark A.Ş. işletecek

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisi’nin işletmesi 60 bin 100 TL + KDV ile 10 yıllığına Sekapark Turizm A.Ş.’ye kiraya verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin encümen toplantısı Genel Sekreter Balamir Gündoğdu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda İzmit, Başiskele ve Gebze’de bulunan 5 iş yeri için kiralama ihalesi gerçekleştirildi. Encümen’de 4 iş yeri açık ihale usulüyle kiralandı.

Distilasyon Tesisi, 10 yıllığına kiralandı

Toplantıda, Başiskele Ovacık Mahallesi Kullar Caddesinde bulunan Tıbbı Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisinin ihalesi kapalı zarf usulüyle gerçekleşti. Tek istekli olan Sekapark Turizm İşletmecilik’in kapalı zarf teklifi 60 bin 50 TL oldu. İhalenin devamında teklif 60 bin 100 TL’ye yükseltildi. Böylece Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisi’nin işletmesi Sekapark Turizm A.Ş.’ye aylık 60 bin 100 TL+KDV ile 10 yıl süreliğine kiraya verildi.