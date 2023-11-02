Diyabet alanında öncü çalışmaları olan Dr. Ralph DeFronzo İstanbul'a geliyor

Bilim dünyasında diyabet araştırmalarında öncü çalışmaları olan Dr. Ralph A. DeFronzo 6 Kasım’da İstanbul Atlas Üniversitesi’ne geliyor. Sağlık alanında çalışan tüm akademisyenlerle ve öğrencilerle bir araya gelecek olan Dr. DeFronzo Tip 2 Diyabetin Patofizyolojisi ve Tedavisi konusunda konferans verecek.

1988 yılından beri Teksas Üniversitesinde Diyabet Kürsü Başkanlığı görevini sürdüren, Yale Üniversitesi ve Harvard Üniversitesi’nden mezun olan Dr. Ralph A. DeFronzo’nun diyabet araştırmalarında eşsiz özverisi ve öncü çalışmaları 50 yılı aşkın süredir devam etmektedir. Özellikle Tip 2 diyabetin tanımlayıcı özelliği olan insülin direncine yönelik çığır açan araştırmaları diyabet alanında büyük öneme sahiptir.

Dr. Ralph A. DeFronzo’nun böbreklerdeki glikozun yeniden emilimini hedef alan yenilikçi bir diyabet tedavisi yaklaşımı, sadece diyabet yönetiminde devrim oluşturmakla kalmamış, aynı zamanda dapagliflozin, empagliflozin ve canagliflozin gibi yaygın olarak kullanılan ilaçların geliştirilmesine de öncülük etmiştir.

Yenilikçi ve dünya çapında önemli araştırmalara sahip Dr. Ralph A. DeFronzo’nun bilime sunduğu önemli katkılar nedeniyle İstanbul Atlas Üniversitesi Oditoryumunun ismi üniversite tarafından 6 Kasım’da gerçekleştirilecek tören ile "Dr. Ralph A. DeFronzo Oditoryumu" olarak adlandırılacak. Tören sonrasında “Tip 2 Diyabetin Patofizyolojisi ve Tedavisi” isimli konferans ile konuyla ilgilenen tüm katılımcılara bilgilendirme yapılacak.

Özellikle diyabet alanında çalışan tüm sağlık çalışanlarının ve öğrencilerin yoğun ilgi göstereceği etkinlik ücretsiz olacak ve Dr. DeFronzo’nun bilgilerinden yararlanmak isteyen herkese açık olacak.