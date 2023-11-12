Diyabete dikkat çekmek için yürüdüler

Dünya Diyabet Günü’ne dikkat çekmek isteyen sağlık çalışanları, yürüdü.

Hayat Hastanesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 5’ncisi gerçekleşen diyabet yürüyüşüne katılan Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, yönetim kurulu üyeleri, doktorlar ve çok sayıda vatandaş, diyabet hastalığına dikkat çekmek için ellerinde balonlar ve pankartlarla yürüdü. Barış Kadın Bando Takımı’nın çaldığı marşlar eşliğindeki yürüyüş Cumhuriyet Caddesi’nden başlayıp, Zafer Plaza Meydanı’nda son buldu.

Diyabetin Türkiye’de görülme sıklığı gittikçe artan, ciddi organ yetmezliğine yol açan ve hayat kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalık olduğunu belirten Uzm. Dr. Fatih Özkul, adı şeker olan hastalığın artık Türk halkının ağız tadını bozduğunu ifade etti. Özkul, “Diyabet yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve tedavisi, takibi aksatıldığında da körlük, kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezliği ve uzuv kaybına kadar sorunlara yol açabilen bir hastalıktır” dedi.

Özkul konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Doktorlarımızla, sağlık çalışanlarımız ile bu konuya dikkat çekip, farkındalık oluşturmaya çalışırken, aynı zamanda bakanlık tarafından düzenlenen ‘Her gün 10 bin adım’ projesine destek sağlamak istedik. Diyabet hastalığıyla ilgili bilgilendirme broşürleri ve sağlıklı beslenmenin ve diyabet simgesi olan yeşil elmaları dağıtarak, farkındalık oluşturuyoruz. Hayat Hastanesi olarak bu tür farkındalıkları önemsiyoruz.’’

Vatandaşın da coşkuyla katıldığı yürüyüş sonunda vatandaşlara elma dağıtılarak program sona erdi.