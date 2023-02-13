Diyaliz hastasının yardımına Başkan Bilgin yetişti

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, diyaliz hastası olan bir depremzedenin tedavisi için gerekli olan ilaçların muhafaza edilebilmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu buzdolabını kısa sürede temin etti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremin hemen akabinde iş makineleri ve arama-kurtarma ekipleriyle birlikte Malatya’ya intikal eden Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, belediyenin tüm imkânlarını seferber ederek bölgede yaraların sarılmasına katkıda bulunuyor. Arama-kurtarma çalışmaları, depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yardım dağıtımlarının koordine edilmesi için felaketin ilk gününde Malatya’ya ulaşan Belediye Başkan Hilmi Bilgin ve berberindeki ekipler, Malatya şehir merkezi, ilçeler ve köylerdeki faaliyetlerini hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Yakından ilgileniyorlar

Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen ve 10 ilde büyük bir yıkıma sebep olan depremin 7. gününde de depremzedeleri yalnız bırakmayan Başkan Bilgin, Malatya’nın Erkenek ve Doğanşehir ilçelerinde incelemelerde bulunarak depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ve ile birlikte bölgede kurulan çadır kentlerdeki depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Bilgin, depremden etkilenen vatandaşlar ile yakından ilgilenerek yaraların sarılması için çalıştıkları söyledi. Bilgin, Malatya’nın köylerinde kalan depremzedeleri de ziyaret ederek ihtiyaçlarının giderilmesi için talimatlar verdi. Depremden etkilenen vatandaşlar ise bu zor günlerinde yanlarında yer alan Başkan Bilgin ve tüm Sivas halkına minnettar olduklarını söyledi.

Diyaliz hastasının yardımına yetişti

Çadır kent ziyareti çerçevesinde diyaliz hastası Haşim Salman’ı dinleyen Başkan Bilgin, Salman’ın tedavisi için gerekli olan ilaçların muhafaza edilmesi amacıyla ihtiyaç duyduğu buzdolabını kısa süre içerisinde temin ederek aileye ulaştırdı. Ekiplerin buzdolabını teslim ettikleri böbrek hastası Salman, Başkan Bilgin’e teşekkür ederek “Başkanımızdan ve Sivas halkından Allah razı olsun. Bu zor günlerimizde bizleri yalnız bırakmadılar. Tedavim için gerekli olan ilaçların korunması gerekiyordu. Diyaliz hastasıydım. Devletimiz çadırlara yerleştirdi. Gerekli ihtiyaçlarımız da karşılanıyor. Başkanımız bizi çok duygulandırdı. Allah razı olsun” dedi.

Öte yandan, belediyeye bağlı ekipler, bölgedeki arama-kurtarma, enkaz kaldırma ve yardım dağıtımlarına destek vermeye devam ediyor.