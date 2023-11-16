Diyalogsuz aşk filmi 'Birkaç Mısraymış Meğer' 17 Kasım'da sinemalarda

Diyalogsuz bir aşk filmi olarak çekilen “Birkaç Mısraymış Meğer” filmi, 17 Kasım’da sinemaseverlerle buluşacak. Filmin senaristi ve yapımcısı Hüsamettin Elçi, “Benim 30 yıllık hayalimdi, diyalogsuz film. İstedim ki dil sussun, gözler konuşsun. Ülkemde, Anadolu’da yaşanan aşkları anlatır ve afişin üzerine +40 ifadesini koydum. 40 yaşının üzerindekiler filmde kendisini, hatıralarını, hatta hayallerinden çok şey bulacaklar. Yalnız mendillerini alsınlar gelsinler diyorum” dedi.

Diyalogsuz aşk filmi “Birkaç Mısraymış Meğer” son dönemlerde adından söz ettiriyor. Filmin çekimleri Bursa’ya bağlı Tirilye ilçesinde gerçekleşti. Başrollerinde Seyit Taha Elçi ve Şermin Güven’in yer aldığı film, iki gencin yaşadıkları duygu dolu platonik bir aşk hikayesini anlatıyor. Ahmet Fırat İçigen, İsmail Hakkı İnan ve Deniz Ceylan’ın da rol aldığı filmde geçmişte yaşanan aşkların daha duygu dolu olduğuna vurgu yapılıyor. Özellikle ünlü oyunculara yer verilmediği öğrenilen filmin hikayesi için izlenmesinin hedeflendiği ifade edildi. 17 Kasım’da vizyona girecek olan 75 dakikalık filmde +40 görseli yer alıyor.

“30 yıllık hayalimdi, istedim ki dil sussun, gözler konuşsun"

Film senaristi ve yapımcısı Hüsamettin Elçi, “Bu hem benim hem ülkem için bir gururdur, şükrediyorum ve yaptığım işin bilincindeyim. Çünkü bunu dünyada hiçbir sinema, ülkeler başarmadan biz başarmış olduk. Diyalogsuz aşk filmi çekildi ama onlar birer belgesel, kısa süreli veya animasyon filmleriydi. Bu benim 30 yıllık hayalimdi, diyalogsuz film. Ben istedim ki dil sussun, gözler konuşsun. Gözleri de konuşturduğum kanaatindeyim. Bu film ayrıca eski aşklardan bilhassa platonik aşklardan bir örnektir. Ülkemde, Anadolu’da yaşanan aşkları anlatır ve afişin üzerine +40 ibaresini koydum. Bu çok önemlidir. Bana neden diyorlar, ben de duygu insanlarına hitap etmek istiyorum diyorum. Ben 1970’lerde kalan o sinema sevgisini yeniden insanıma getirdim. Bu film bir şiir dizisinden başladı, ben bir şairim. Bir dizi şiir yazmıştım ilk karşılaşma anını anlatan, ardından o hikayenin peşinden gittim. O hikayeyi istedim ki benim milletim komple yaşasın. Bilhassa 40 yaşının üzerindekiler inanın bu filmde kendisini, hatıralarını, hatta hayallerinden çok şey bulacaklar. Onun için bilhassa öneriyorum, yalnız mendillerini alsınlar gelsinler diyorum” dedi.