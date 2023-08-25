Diyanet Bursları 2023 Yılı II. Kabul Dönemi başvuruları başladı

Yurt içi ve yurt dışında binlerce öğrenciye yurt, burs ve kurs anlamında eğitim desteği veren Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV), 2023 Yılı II. Kabul Dönemi Burs Programlarına başvurular başladı. Başvurular 19 Eylül’e kadar devam edecek.

Öğrencilere yurt, burs ve kurs anlamında eğitim desteği veren Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV), 2023 Yılı II. Kabul Dönemi Burs Programlarına başvurular başladı. Bu çerçevede İlahiyat Akademi, Özel Destek Akademi, Lisansüstü İlahiyat Akademi, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Destek Burs programlarına bursiyer alımı yapılacak.

İlahiyat ve İslami ilimler fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin akademik ve fikri gelişimlerini desteklemek için TDV ve üniversiteler arasında imzalanan protokoller marifetiyle uygulanan eğitim-öğretim ve burs programı olan İlahiyat Akademi Program, TDV Yurtlarının bulunduğu illerde öğrencilere, yurt-burs-kurs desteği şeklinde uygulanıyor.

Tıp, mimarlık, mühendislik, hukuk ve öğretmenlik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik maddi-manevi destek olmak amacıyla uygulanan Özel Destek Akademi Programı ise Ankara, İstanbul, Bursa, Konya ve Kayseri illerindeki TDV yurtlarında gerçekleştiriliyor.

Lisansüstü İlahiyat Akademi ise İlahiyat alanında ve lisansüstü düzeyindeki öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişmesini, bilgiyi derlemesini, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını, bağımsız araştırma yapmasını, bilimsel problemleri çözmesini, verileri geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmasını, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazanmasını sağlamak amacıyla oluşturulan burs destek programı olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezun Destek programı ise “Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Programı” kapsamında Türkiye’de öğrenim görüp mezun olan öğrencilerin lisans eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla yalnızca yurt veya burs desteği şeklinde uygulanıyor.

Öğrenciler başvurularını 19 Eylül 2023 tarihine kadar https://diyanetburslari.tdv.org adresinden gerçekleştirebilecek. Öğrenciler başvuru süreci ile ilgili tüm detayları yine aynı adreste bulabilecek.