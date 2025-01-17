Diyanet bursları başvuruları başladı

Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) Uluslararası Burs Programları’na başvurular başladı. Başvurular 28 Şubat’a kadar çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın Uluslararası Burs Programları çerçevesinde düzenlenen “Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi”, “Uluslararası İlahiyat Lisans” ve “Uluslararası İlahiyat Lisansüstü” programları için başvuru süreci başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılında Türkiye’de eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler, 15 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında başvurularını çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile Türkiye’deki ilahiyat fakülteleri iş birliğiyle yürütülen program, Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İlahiyat Fakültelerinde eğitim görmek isteyen öğrencilere önemli bir eğitim fırsatı sunuyor. Başvurular, https://diyanetburslari.tdv.org web adresinden alınacak. Öğrenciler, başvuru sürecine ilişkin detaylı bilgiye de aynı adresten ulaşabilecek.