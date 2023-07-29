Diyanet İşeri Başkanı Erbaş: 'İcazetnamesi olan hafızlarımızın sayısı 200 bin oldu'

Kocaeli’de hafızlık ve icazet programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2022 yılında 12 bin’e yakın hafızımız başarılı oldu ve icazetnamelerini aldı. Şu an itibariyle icazetnamesi olan hafızlarımızın sayısı 200 bin kadar oldu. Hafızlığını tamamlamış ancak icazetnamesini almamış 400 binden fazla öğrenci var. Bundan 15-20 sene önce bin öğrencisi olan bir fakültenin, şimdi 2 bin öğrencisi var. 3 bin 5 bin öğrencisi olan ilahiyat fakültelerimiz var" dedi.

Diyanet İşeri Başkanı Ali Erbaş, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü ortaklığında düzenlenen hafızlık ve icazet programına katıldı. Gölcük ilçesinde bulunan Eyüp Sultan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden 29 hafız, Hacı Fatma Kahraman Camiinde icazetnamelerini aldı. Programa, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve AK Parti eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz katıldı. Programda Ayasofya Camii müezzinleri kuran tilaveti gerçekleştirdi.

"Şu an itibariyle icazetnamesi olan hafızlarımızın sayısı 200 bin"

Kuranın insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için indirildiğini söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Kuran-ı öğrenmenin zirve noktası hafızlıktır. Hafızlık merasimi de merasimlerin en hayırlısıdır. Ülkemizde neredeyse yıl boyu hafızlık icazetnameleri yapıyoruz. Hafızlarımıza icazetnamelerimin veriyoruz. 2022 yılında 12 bin kadar hafızımız başarılı oldu ve icazetnamelerini aldı. Şu an itibariyle icazetnamesi olan hafızlarımızın sayısı 200 bin kadar oldu. Hafızlığını tamamlamış ancak icazetnamesini almamış 400 binden fazla öğrenci var. Nüfuzumuza baktığımız zaman daha fazla hafızımız olması icap ediyor. Hafızlarımız inşallah eğitimlerini tamamlayıp mihraplarımıza imam, minberlerimizde, kürsülerimizde hatip olacaklar inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak istiyoruz ki imamlarımız müezzinlerimiz, vaizlerimiz, müfitlerimiz, bünyemizde görev yapan bütün hocalarımız öncelikle hafız olsun. Hafızlık mihraba, minbere, kürsüye çok yakışıyor" diye konuştu.

"Bundan 15-20 sene önce bin öğrencisi olan bir fakültenin, şimdi 2 bin öğrencisi var"

Kuran-ı anlayıp yaşamaktan daha güzel bir iş olmadığını söyleyen Erbaş, "2000’li yıllarda 20 yıl ilahiyat fakültesi hocalığı yaptım. O zamanlar sınıflarımızda 5-10 hafız olurdu. 2000’lerden sonra sınıfımızda hafız ve öğrenci kalmamıştı. 60 hocamız vardı, 20 öğrenciye ders veriyordu. Ama şimdi öyle mi? Bundan 15-20 sene önce bin öğrencisi olan bir fakültenin, şimdi 2 bin öğrencisi var. 3 bin 5 bin öğrencisi olan ilahiyat fakülteleri var. Şimdi okullarda seçmeli Kur’an-ı Kerim dersleri var. Seçmeli peygamber efendimizin hayatı dersleri var" şeklinde konuştu.

"Örgün eğitimle din eğitimi alanların oranı yüzde 15’lerin altındadır"

Öğrencilerin kuran öğrenmesi için birçok imkan olduğunu ifade eden Erbaş, “Ülkemizde örgün eğitimle din eğitimi alanların oranı yüzde 15’lerin altındadır. Peki diğer yüzde 85’i dinini, kitabını nereden öğrenecek. Öğrenciler ya yaz Kur’an kurslarında camilere gelecek ya da hafta sonlarında camilere gelecek, öğrenecek. Ya da okulda bütün öğrenciler Kur’an dersini seçebilir. Bu imkan var, okul müdürlerimizin bu imkanı iyi değerlendirmesi lazım. Okul müdürlerimize sesleniyorum. Allah’ın kitabını öğrencilerinize öğrenmeleri için teşvik edin, rehberlik yapın. Bundan siz de kazançlı olacaksınız. İkinci olarak buradan özellikle okullarımızdaki din dersi öğretmenlerimize seslenmek istiyorum. Devletimiz din kültürü ahlak bilgisi dersini 4. sınıftan 12. sınıfa kadar veriyor. 9 yılda imamlık yapacak derecede bir gencin bilgiler alabilmesi mümkün” diye konuştu.

"Kurana muhafız yetiştireceğiz"

Eski Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, "Biz sadece hafız yetiştirmiyoruz. Türkiye’miz hafız yetiştirmekle yetinmeyecek. Ne yapacağız, Kurana muhafız yetiştireceğiz. Hafız olmak yetmez bu yavrularımız hem kuranın hafızı hem de İslamın ve devletin muhafızı olacak. Bu ana babalara gerçekten teşekkür ediyorum çocuklarını böyle hayırlı müesseselere teşrif ettiğin için. Ben bugün son derece mutluyum, Ayasofya’yı emanet edenlerle, zincirlerini kıranlar bir araya geldiler. Ayasofya’nın imamlarını, görevlilerini dinledik. Onlara çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.