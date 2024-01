Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camii'nde Cuma hutbesini okudu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camii’nde Başkan Erbaş, "Allah’ın Rahmet ve İnayetine Sığınmanın Adı: Euzü-Besmele" başlıklı Cuma hutbesini okudu. Hutbenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Erbaş, Fatih Camii’nde uğradıkları bıçaklı saldırıda ağır yaralanan İmam Galip Usta ve hafızlık öğrencisi Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Cemaatimize her zaman birlik ve beraberlik tavsiyesinde bulunuyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Cuma namazını Fatih Camii’nde kıldırdı. Başkan Erbaş, "Allah’ın Rahmet ve İnayetine Sığınmanın Adı: Euzü-Besmele" başlıklı Cuma hutbesini okudu. Hutbede Erbaş, "Euzü-Besmele"nin önemini anlattı. Hutbenin ardından Erbaş, basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Açıklamada, Fatih Camii’nde bıçaklı saldırıda ağır yaralanan İmam Galip Usta ve hafızlık öğrencisi Bilal Erdem’e geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Hayatımızın her anını Euzü-Besmele ile ilmek ilmek dokuyalım"

Hutbe de Euzü- Besmeleyi konu alan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Euzü- Besmeleyi her surenin başında ve Kuran- Kerim’in içerisinde bir ayet olarak Rabbimiz bütün müminlere hatırlatmaktadır. Nitekim tertemiz yaşantılarıyla insanlara örnek olan bütün peygamberler, davetlerine Euzü-Besmele ile başlamışlardır. İnsanları tevhit ve vahdete Euzü-Besmele ile çağırmışlardır. Haramlardan, gayri meşru işlerden, kin, nefret ve öfkeden, fayda vermeyen ilimden Allah’a sığınmışlardır. Şeytana, şeytani duygu ve düşüncelere her türlü şerre ve şer odaklarına karşı Allah’tan yardım istemişlerdir. Bizler de hayatımızın her anını Euzü-Besmele ile ilmek ilmek dokuyalım. Euzü-Besmele ile başlayalım her sözümüze ve işimize. İyiliklerle kuşatalım dört bir yanımızı yaklaşmayalım hiçbir kötülüğe. Euzü-Besmele ile öğrenelim ilmi, bilimi ve teknolojiyi. Allah’ın adıyla okuyalım, okutalım. Euzü-Besmele ile işyerlerimizi açalım, mesaimize başlayalım. Helalinden kazanıp helale harcayalım. Haramdan, kul ve kamu hakkından sakınalım. Euzü-Besmele birleştirsin gönüllerimizi. Sağlamlaştıralım birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi; aramıza fitne, fesat ve ayrılık sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyelim" ifadelerini kullandı.

"Kabe’de hocamıza ve kardeşimize dualar ettik"

Fatih Camii’nde meydana gelen bıçaklı saldırı hakkında konuşan Erbaş, "Bundan 4 gün önce Fatih Camii’nde çok müessif bir olay yaşadık. Cami İmamı Galip Usta hocamız ve cemaatimizden Bilal Erdem kardeşimiz bir saldırıya uğradılar ve yaralandılar. Öncelikle hocamıza ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun diyorum. Acil şifalar diliyorum. 4 gün önce ben 2024 yılı Hac protokolünü görüşmek için Suudi Arabistan’daydım. Yani olayın gerçekleştiğinde Mekke’deydim. Kabe’de hocamıza ve kardeşimize dualar ettik. Sabah itibariyle İstanbul’a intikal ettim. Fatih Camii hocalarımızla, İstanbul Müftümüz, Fatih Müftümüz, Fatih Kaymakamımız birlikte Fatih Camii’nde Cuma namazını kıldırdım. Hutbe okudum. İnşallah biraz sonra Galip Usta Hocamızı ziyaret edeceğim. Kendisine geçmiş olsun diyeceğim. Cenab-ı Hak bir daha bizi böyle üzücü olaylarla karşılaştırmasın. Cemaatimize her zaman birlik ve beraberlik tavsiyesinde bulunuyoruz. Bu tür saldırgan insanlardan milletimizin mutlaka korunması gerekiyor. Bu arada emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum anında olaya müdahale ettiler. Hem hocamızın hem de Bilal kardeşimizin ilk müdahalesinde, saldırganın ilk anda yakalanmasında çok büyük bir gelişme gördük. İnşallah bu tür olayları bir daha yaşamayız" dedi.